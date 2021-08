GdS – Inter, Satriano esploso: i numeri dimostrano che merita un posto

Il giovane uruguaiano si è messo in mostra nel corso del precampionato agli ordini di Simone Inzaghi

Martin Satriano ha dimostrato di saperci fare lì davanti. Il giovane attaccante ha disputato un ottimo precampionato agli ordini di Inzaghi. Spiega la Gazzetta dello Sport: "La sorpresa, anche questa da ascrivere alle note liete, è stata l’esplosione di Satriano, goleador estivo con la bellezza di 12 reti tra amichevoli e partitelle in famiglia. L’uruguaiano ha sfruttato ogni occasione concessagli, restando a secco solo in occasione dei 73’ giocati contro il Parma. In attesa di completare il reparto offensivo con l’arrivo di una nuova punta oltre a Dzeko, il ragazzo di Montevideo ha dimostrato di meritare un posto in prima squadra a prescindere dalle attuali gerarchie e dai risvolti delle ultime due settimane di mercato.