GdS – Inter, Satriano ha la fiducia di Inzaghi. Tecnico colpito da due aspetti

Il focus proposto dal quotidiano sul giovane uruguaiano che completa il reparto avanzato nerazzurro

Lo ha deciso Simone Inzaghi, rimasto colpito dalla fame del 20enne talentino di Montevideo e dalla facilità di apprendimento: gli spieghi una cosa, un minuto dopo la replica alla perfezione, e non se lo scorda più. Martin (che ha debuttato in A col Genoa) è onorato di imparare dai grandi. Si è messo a studiare Lautaro non appena - durante la pandemia - la società ha deciso di aggregarlo alla prima squadra. Il lockdown non lo ha demoralizzato, nonostante fosse appena arrivato in Italia e avesse la famiglia dall’altra parte dell’Oceano: non ha chiesto di andare, ma di aprirgli appena possibile le porte di Appiano. Per lavorare e diventare grande in fretta".