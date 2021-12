Inter, Satriano può partire in prestito: prossime settimane decisive. I club interessati

Il giovane attaccante fin qui ha trovato poco spazio. Per li si aprono le porte del prestito

Solo quattro presenze e appena 33 minuti. Dopo un brillante precampionato, Martin Satriano ha trovato poco spazio nella rosa di Simone Inzaghi, ecco perché nel mercato di gennaio l'attaccante può partire. "Nonostante Inzaghie la dirigenza dei campioni d’Italia siano ancora convinti delle capacità dell’uruguaiano, tutto porta a credere che il ragazzo venga girato per sei mesi in modo da farsi le ossa in un club che gli possa dare più spazio", sottolinea Tuttosport.