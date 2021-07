Inter, cambia tutto per Satriano? “Probabile prestito, ma se continuasse così…”

Martin Satriano ha brillato nell'amichevole contro il Lugano di sabato sera: quale futuro per lui?

E' Martin Satriano il giocatore che più ha brillato tra le fila dell'Inter nell'amichevole contro il Lugano. Il centravanti uruguaiano classe 2001 ha infatti stupito per classe e personalità. E chissà che non possa tornare utile anche nel corso della stagione, invece che partire in prestito. Spiega infatti Tuttosport: "Nonostante ancora oggi il prestito sia l’ipotesi più accreditata, qualora dovesse continuare a sorprendere tutti, potrebbe, chi lo sa, essere “l’Esposito di Simone Inzaghi”".