Inter, Satriano rinnova e saluta: domani la firma, tutto fatto per il prestito

L'attaccante classe 2001 è pronto a siglare il nuovo contratto con il club nerazzurro, prima di andare in prestito al Brest

Una nuova avventura per accumulare maggior minutaggio ed essere protagonista. Ma solamente dopo aver prolungato il matrimonio con l'Inter. Quella di domani sarà una giornata importante per Martin Satriano . L'attaccante classe 2001 è pronto a firmare il rinnovo con il club nerazzurro, prima di lasciare la squadra di Inzaghi e iniziare una nuova avventura in Francia.

Come riferisce Calciomercato.com sarà solamente un arrivederci. Satriano metterà nero su bianco il nuovo contratto, prima di andare a giocare: l'Inter ha raggiunto l'accordo con il Brest per il prestito dell'uruguaiano. Ad attenderlo c'è Agoumé, suo amico ed ex compagno in nerazzurro.