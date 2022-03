EDICOLA TS – Inter all’attacco: Scamacca con Thuram

"Inter all'attacco: Scamacca con Thuram". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 3 marzo 2022

"Inter all'attacco: Scamacca con Thuram". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 3 marzo 2022. "Oltre all'erede di Dzeko, i nerazzurri cercano una punta capace di giocare in campo aperto: torna d'attualità il francese del Monchengladbach". La copertina è dedicata a Fiorentina-Juventus mentre c'è spazio anche per Bremer: "Botman o Bremer: il Milan stringe".