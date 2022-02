Sky – Inter, scelta chiara della società su Dimarco per presente e futuro

Chance in vista per Federico Dimarco nel big match in programma allo Stadio Maradona oggi alle 18 tra Napoli e Inter

Chance in vista per Federico Dimarco nel big match in programma allo Stadio Maradona oggi alle 18 tra Napoli e Inter. Come riportato da Sky Sport, la società ha fatto una scelta chiara per presente e futuro sull'ex Verona: è lui il vice-Bastoni sul centro-sinistra. Inzaghi lo preferisce lì piuttosto che a tutta fascia a sinistra, soprattutto per la sua qualità nel giocare il pallone. In impostazione, Dimarco può essere molto prezioso a partire da oggi. Si spiega così anche il colpo Robin Gosens per la fascia mancina.