"Non ha un compito semplice, l’idea è quella che spesso dovrà essere aiutato con i raddoppi di marcatura: lui e Pavard, oppure anche lui e Barella quando Grealish invece di cercare la linea di fondo verrà dentro il campo a giocare magari chiedendo l’uno-due ai compagni. L’Inter dovrà essere brava in entrambe le fasi, “gigantesca” per dirla alla Inzaghi. Vorrà dire che Inzaghi chiederà ai suoi di ribaltare velocemente l’azione, provando a trovare spazio allargando il campo. Dumfries è l’uomo giusto per farlo. Se ci riuscirà, l’Inter avrà buone chance di spaventare il City", analizza Gazzetta.