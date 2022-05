Inter, scelto Asllani come vice Brozovic: “C’è la contropartita tecnica”

Il club nerazzurro ha individuato nel centrocampista dei toscani il colpo giusto: all'Empoli può finire un attaccante

Un profilo giovane da far crescere alle spalle di Brozovic con la prospettiva di diventare protagonista in futuro. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta lavorando per portare Asllani alla corte di Simone Inzaghi: