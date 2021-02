Inter, uno scenario è ormai irrealistico: “Suning-BC Partners, c’è la novità”

Sul futuro dell'Inter c'è uno scenario ormai diventato irrealistico. E c'è una novità sulla trattativa Suning-BC Partners

Sembra sempre più irrealistico pensare che Suning, viste le ultime novità , possa mantenere il controllo dell'Inter ancora a lungo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, anche l'ipotesi di un prestito ponte voluto da Zhang è ormai una possibilità molto astratta. Ecco che allora torna in gioco BC Partners. E qui c'è la novità: secondo il quotidiano, infatti, i colloqui con il fondo londinese starebbero andando avanti in maniera piuttosto convincente:

"Appare sempre più irrealistico che il presidente nerazzurro Steven Zhang possa trovare una soluzione finanziaria per non dover cedere l’Inter. Il prestito-ponte e altri piani B sono di difficile realizzazione. Secondo indiscrezioni, le trattative con BC Partners stanno proseguendo in modo convincente. Difficile in questo momento trovare un’offerta migliore rispetto agli 800 milioni (più bonus legati al raggiungimento di obiettivi di squadra) proposti dal fondo londinese".