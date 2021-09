Inter schiacciasassi in casa: fattore San Siro, è caccia al record di Milan e Juve

I numeri dell'Inter in casa con la squadra di Inzaghi che insegue un record detenuto da Juventus, Milan e Torino

A San Siro si affrontano le due squadre che hanno subito meno tiri in porta in questo avvio di campionato: 7 il Bologna, 8 l'Inter. Per quanto riguarda i gol fatti, dei 9 realizzati l'Inter ne ha segnati ben 4 di testa, prima in questa speciale classifica in A.