Inter, Sconcerti: “Inzaghi voleva vincere nel finale. Ma c’è un fatto strano”

Le parole del giornalista: "Mi è sembrato chiaro, Inzaghi si era fatto un progetto secondo cui doveva vincere la partita negli ultimi venti minuti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del pareggio di ieri tra Shakhtar e Inter: "Mi è sembrato chiaro, Inzaghi si era fatto un progetto secondo cui doveva vincere la partita negli ultimi venti minuti. Voleva stancare una squadra veloce e ben organizzata, con i cambi finali ha pensato di poter vincere ma non c'è riuscito. Il fatto strano è che una squadra che ne segna tanti in campionato, in Europa non riesce a farli. Ora deve battere due volte lo Sheriff per passare, è un momento veramente strano".