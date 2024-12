La sconfitta contro il Leverkusen non intacca le possibilità di qualificarsi tra le prime 8 per l'Inter

Il gol di Mukiele al 90' è costata la prima sconfitta in Champions League all'Inter di Simone Inzaghi che, in ogni caso, resta pienamente in corsa per centrare l'obiettivo top 8 indipendentemente dal risultato delle altre nelle prossime due giornate.

In ogni caso, però, l'Inter resta al top tra le squadre italiane alla voce ricavi in questa edizione di Champions League. "Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza può stimare i ricavi lungo l’arco dell’attuale edizione della competizione per i singoli club. Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 18,62 milioni di euro. Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione che porterà un minimo di 275mila euro (una cifra accurata sarà disponibile al termine della prima fase)", aggiunge infatti Calcio e Finanza.