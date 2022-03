Repubblica – L’Inter sconta la costante Inzaghi. Un dato preoccupa per la volata finale

Il tecnico dell’Inter nelle ultime stagioni alla Lazio ha sempre fatto meglio come punti nella prima parte della stagione

“Pioli si porta dietro la nomea di uno che cala alla distanza, ma non è del tutto vero. Due anni fa il finale rossonero fu eccellente (24 punti nelle ultime 10), ma anche nella prima stagione alla guida di Fiorentina e Lazio (nella seconda fu entrambe le volte esonerato) fece meglio nel ritorno che all’andata. Detto che Allegri è un regolarista eccezionale che ha sempre fatto lo stretto necessario (questa spiega la prepotente rimonta de 2016, con 52 punti nel girone di ritorno, e il brusco rallentamento del 2019, con lo scudetto in tasca già da un pezzo) e che Spalletti ha avuto sia finali in crescendo (2006, 2016, 2017) sia in calando (2007, 2018, 2019), l’unico a cui le volate vanno regolarmente di traverso è Simone Inzaghi, che nelle cinque stagioni alla Lazio ha sempre fatto meglio nella prima parte (1,96 punti a partita) che nella seconda (1,69), con l’eccezione nell’anno scorso (34 punti a girone). In particolare nelle ultime dieci partite, cioè quelle che ancora mancano all’Inter, viaggia a una media di un punto e mezzo a gara, che è più o meno la stessa (1,44) che sta tenendo nel ritorno. C’è una costante Inzaghi e l’Inter la sta scontando per intero”, questa l’analisi di Repubblica.