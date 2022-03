Adani: “Juve deve puntare allo scudetto: può vincerne 11. Per Inter scontro cruciale”

L'ex giocatore ha detto la sua sul rientro dei bianconeri nella lotta per lo scudetto e del momento dei nerazzurri

Lele Adani, in un'intervista pubblicata da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto, del rientro della Juventus tra le squadre che possono ambire al titolo. «Come ho sempre detto dall’arrivo di Vlahovic, la Juve per forza e profondità della rosa non può, ma deve puntare allo scudetto. La quota punti per alcuni è 84, domani magari a 81. Ma le variabili o gli imprevisti sono troppi e impronosticabili. Questo campionato ci sta insegnando a non dare nulla per scontato. Non è impossibile per i bianconeri perché la Juve, come la squadra nerazzurra, ha la rosa più attrezzata e parte sempre favorita contro tutti. Potrebbe potenzialmente vincere tutte e undici le partite rimaste».