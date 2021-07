EDICOLA / TS: L’Inter, senza i big a Lugano, scopre Satriano. Inzaghi se lo gode

Il giornale torinese titola in prima pagina sulla vittoria della squadra nerazzurra in Svizzera e sul giovane uruguaiano

Prima vittoria in amichevole per l'Interin questa estate. TuttoSport ne parla in prima pagina e sceglie questo titolo: "L'Inter scopre Satriano. Debutto dei campioni d'Italia senza i big: due a due in rimonta col Lugano e vittoria ai rigori. Radu ne para due. Inzaghi si gode l'uruguaiano".