GdS – Inter scoraggiata più che affamata. Le bastano due tocchi per ribaltare la storia

"Se fosse finita pari, l’Inter avrebbe potuto considerare quel risultato positivo, un punto guadagnato anziché due persi. Il Torino aveva giocato decisamente meglio, non aveva rischiato quasi mai, in compenso i granata avevano centrato la porta avversaria sette volte – contro due – e quasi sempre pericolosamente, tanto che il discusso Handanovic era diventato il protagonista dell’incontro. Poi, all’89’, Barella e Brozovic hanno inventato il gol della vittoria. Un gol che diventa un segnale di risveglio, se non ancora di rinascita. Il grimaldello per restituire all’Inter fiducia, speranza e una posizione migliore in classifica, oltre che per trasformare i fischi incombenti in osanna. Tutti sotto la curva, ma per prendere gli applausi: a volte bastano due tocchi giusti per ribaltare una storia. E forse non è un caso che quei tocchi siano stati opera di due che, fino a quel momento, erano stati tra i peggiori", analizza La Gazzetta dello Sport.