Mandorlini: “Inter, scorie dopo Firenze. A Conte non serve solo Vidal”

Il tecnico Andrea Mandorlini è intervenuto a TMW Radio, durante Stadio Aperto, per parlare dei temi più attuali del calcio italiano.

Sull’Inter

“Qualche scoria la partita di Firenze l’ha lasciata, soprattutto l’eliminazione in Champions. Ma al di là di tutto, credo sia importante dare continuità, devi vincere con il Genoa per rimanere attaccati alla Juve. Farà di tutto poi sul mercato per dire la sua fino alla fine in campionato”.

Su Vidal

“Non serve solo lui, anche Conte la pensa così. Porterà, se arriverà, un valore aggiunto. Ma non solo con lui. Serviranno altri per rimanere attaccati con la Juventus. Ma le cose possono cambiare nei prossimi mesi”.

Su Kulusevski

“Importante è la qualità del giocatore, la giovane età, al di là della collocazione tattica. Sta facendo cose importanti, ha qualità fisiche e tecniche”.