Inter, scossa da questo giocatore: “L’interruttore che ha fatto switchare”

Un interessante approfondimento di Calciomercato.com dopo il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta per 2-2

Ha dato la scossa vera e propria. L’ha ammesso anche Gian Piero Gasperini dopo il 2-2 dell’Atalanta contro l’Inter a San Siro. Stiamo parlando di Federico Dimarco, subentrato ieri nella ripresa. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com sulla prova di ieri dell’ex Verona: “Ci fossero stati in campo Lautaro e Calhanoglu, non sarebbe mai toccato a lui andare su quel pallone. Ma Inzaghi aveva dovuto mettere mano alla squadra per dare una scossa e Federico Dimarco è stato l’interruttore che di fatto ha consentito all’Inter di switchare. Per stessa ammissione di Gasperini, che a fine partita, tra il sorpreso e lo scettico, quasi non si capacitava che a mettere in difficoltà la sua squadra di giganti fosse stato un terzo di difesa, le cui doti fisiche non sono neanche il suo forte”.