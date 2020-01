Inter-Fiorentina vince anche in tv: Rai1 batte Gerry Scotti e la sua domanda da un mln

L’Inter da tempo fa registrare numeri altissimi quanto a presenze allo stadio. Al Meazza si registra spesso il record di giornata e anche ieri erano tanti i tifosi sugli spalti per la gara di Tim Cup contro la Fiorentina. A San Siro c’erano oltre 51mila tifosi, ma tantissimi erano sul divano, davanti alla tv, a vedere il quarto vinto dagli uomini di Conte. Stando ai dati sugli ascolti televisivi la partita, andata in onda su Rai1, è stata vista da 5mln 561 mila spettatori per il 21.2% di share.

Il primo canale della rete pubblica ha così battuto Canale 5 che stava trasmettendo “Chi vuol essere milioniario”, programma condotto da Gerry Scotti. La trasmissione prevedeva la lettura della domanda da un milione di euro. Il concorrente, che tra l’altro è riuscito ad accaparrarsi il più ambito dei montepremi, è stato seguito da 3.322.000 spettatori pari al 17.4% di share.

(Fonte: davidemaggio.it)