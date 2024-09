"Inzaghi ha avuto forza e sangue freddo per giocare all'Etihad Stadium pensando al Milan. Non come lo scorso anno, quando al debutto in Champions stravolse la squadra titolare a San Sebastian, andando incontro a 90 minuti di sofferenza, ma equilibrando le rotazioni. [...] Non sarà semplice correre con ambizione sul doppio binario Serie A-Europa, ma questa partenza svela chiaramente gli intenti nerazzurri. È l'Inter 3.0, dopo una finale di Champions e uno scudetto.

Provarci non significa riuscirci, e ripetersi non è mai semplice, anche perché molti protagonisti dello scudetto hanno giocato bene come mai in carriera. Non mancheranno gli ostacoli né gli avversari, ma intanto Manchester ha detto che l'obiettivo "prime 8" del maxi girone è alla portata del gruppo nerazzurro. Due stagioni fa, nell'anno di Istanbul, puntare sulla Coppa fu quasi una necessità dopo la falsa partenza in campionato, mentre l'anno scorso contava solo lo scudetto e fu subito molto chiaro, proprio dalle prime scelte".