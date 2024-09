Il primo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nell'estate del 2025, non è decisamente nato sotto i migliori auspici: oltre alle difficoltà legate alla collocazione temporale, con le squadre partecipanti costrette a una stagione lunghissima e dispendiosa (fisicamente ed economicamente), si sono aggiunte quelle legate all'organizzazione, alla ricerca degli sponsor e alla distribuzione mediatica.

Questo aspetto, nello specifico, preoccupa e non poco Gianni Infantino: il presidente della FIFA, come scrive The Athletic, ha convocato per venerdì una riunione d'urgenza con i responsabili delle emittenti televisive, nel tentativo di suscitare interesse per la Coppa del Mondo per club della prossima estate, per la quale non è ancora stato stipulato un accordo ufficiale per la trasmissione.