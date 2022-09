Inter, scudetto dopo 3 sconfitte in 7 gare? L’ultima è stata la Juve di Allegri

Il ruolino di marcia di Inzaghi non è dei migliori, ma la stagione compressa aiuta. Con il mondiale di mezzo può succedere di tutto

La partenza dell'Inter non è stata delle migliori con 3 sconfitte in 7 partite. La squadra di Inzaghi deve ripartire subito alla ripresa, c'è un precedente che lascia speranza.

"Se Inzaghi oggi ha gli stessi punti di Conte nell’anno del campionato vinto, l’ultima squadra a trionfare alla fine con 3 ko nelle prime 7 è stata la Juve di Allegri nella super rimonta 2015-2016, segno che a Inzaghi serve un’impresa, anche se questa stagione così compressa fino a novembre, poi con 52 giorni di sosta e la lunga volata fino al 4 di giugno, può fare storia a sé. Anche quella Juve era reduce da un trauma, come la Champions persa con il Barça dopo un dispendio psicofisico enorme. Le sfaccettature dello scudetto lasciato per strada dai nerazzurri sono diverse, ma sempre di trauma si tratta. E non si può dire che l’Inter lo abbia ancora metabolizzato, ritrovando piena unità di intenti, la giusta voglia di aiutarsi o una fiducia cristallina tra giocatori e tecnico", analizza il Corriere della Sera.