GdS: “Inter, l’anno scorso scudetto di Lukaku e Conte. Questo sarebbe di…”

Nelle valutazioni della Gazzetta dello Sport sui personaggi ed eventi sportivi della settimana c’è anche grande spazio per un giocatore dell’Inter: Marcelo Brozovic. Voto 9 per il croato, con questo giudizio: “Quello dell’anno scorso era stato lo scudetto di Lukaku (e di Conte). Se dovesse arrivare anche quest’anno sarebbe lo scudetto di Brozovic (e Inzaghi): esistono due Inter, una con il croato play per caso e oggi necessario, l’altra senza. La seconda difficilmente sarebbe stata in corsa fino all’ultimo”, si legge.