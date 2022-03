La Stampa – Scudetto, poltrona per 4: c’è la Juve. Inter strutturata ma involuta

Il giornale parla della corsa per il titolo con il Milan in vantaggio di due punti sui nerazzurri ma che ha anche meno pressioni

Allegri dice no, ma per La Stampa lo scudetto è una poltrona per quattro. Se lo giocano Milan, Inter, Napoli e appunto Juventus, da quanto scrive il quotidiano torinese. Sette gradini a 10 giornate dalla fine non compromettono i sogni, è la risposta che viene data al tecnico bianconero che parla di impresa impossibile. Specie se quelle tre la davanti non accelereranno.

I rossoneri al momento sono avanti, a sessanta punti, dopo lo scontro con il Napoli. Hanno dalla loro meno pressioni, perché sono la società che ha speso meno, e dallo scontro diretto con gli azzurri hanno tratto fiducia. La squadra di Spalletti però non mollerà, dovrà reagire all'ultima sconfitta subita in uno scontro direttissimo. Su Juve e Inter la Stampa scrive: "La squadra nerazzurra appare più strutturata e può trasformare il recupero con il Bologna in trampolino, tuttavia negli ultimi tempi ha conosciuto l’involuzione più netta e per capire se davvero è uscita dal tunnel bisognerà aspettare avversari più solidi della Salernitana, senza dimenticare che dovrà giocare all’Allianz Stadium l’unico incrocio tra big ancora da giocare. La Juve, oltre che penalizzata dalla distanza, può essere fiaccata dal triplo inseguimento: difficile immaginare che le tre lepri mollino insieme, per questo, al di là della scaramanzia, Allegri vola basso. Però nell’ultimo tratto ha rosicchiato punti a tutte e dieci giornate non sono così poche".