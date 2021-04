INFOGRAFICA – Inter, ecco la volata per arrivare allo scudetto: obiettivo fissato

I nerazzurri si preparano al rush finale per tagliare il traguardo dello scudetto. Lo scontro diretto contro il Napoli alla prossima di campionato potrebbe fornire maggiore slancio

Sarà un finale di stagione tutto da vivere, come non capitava da anni. I nerazzurri mantengono invariate le distanze dalle inseguitrici nell'ultimo turno di campionato che ha visto il blocco di testa vincere tutte le gare. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli. Proprio contro la formazione partenopea dovrà vedersela l'Inter nel prossimo turno di campionato. Un posticipo, quello che si giocherà domenica sera allo stadio "Diego Armando Maradona" che potrebbe alimentare le velleità di scudetto dei ragazzi di Antonio Conte.

Nella giornata di ieri, contro il Cagliari, sono arrivati i tre punti auspicati per rispondere alla vittoria esterna del Milan sul campo del Parma. La Juventus tiene il passo, cosi come l'Atalanta di Gasperini. Un blocco, quello di testa, che avanza all'unisono. I punti di distacco ci sono ma non è il momento di abbassare la guardia, già da domenica sarà battaglia.