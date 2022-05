Inter, la storia dice due volte scudetto all’ultimo: ecco tutti i precedenti

Cosa dicono i precedenti nella corsa scudetto tra Milan e Inter. Ecco il focus della Gazzetta dello Sport sui nerazzurri

Cosa dicono i precedenti nella corsa scudetto tra Milan e Inter. La Gazzetta dello Sport si sofferma sui titoli alzati dalle due squadre negli anni, su come sono arrivati. Ecco il focus sui nerazzurri, ora allenati da Simone Inzaghi: “Ci sono molti modi per vincere lo scudetto, l’unica certezza è che ogni volta sarà speciale. Inter e Milan ripassano la Storia, per ricordarsi come si fa. L’Inter ha vinto lo scudetto dentro la tempesta, tuoni e fulmini al Tardini di Parma, quando Ibra decise che era ora di vincere (ultima giornata del 2008); l’ha vinto con un 5-0 al Foggia (da poster la rovesciata di Boninsegna) nell’anno della grande rimonta (1971) o con il lampo finale di Milito (2010) nell’anno del Triplete.