Inter, altro che scudetto al 95%: siamo al 99%. Può arrivare già domenica ‘sul divano’

Antonio Conte, dopo Inter-Verona, ha parlato di scudetto vicino al 95%. Secondo il CorSport, invece, la percentuale è più alta

"L’Inter, infatti, può diventare campione d’Italia già nel prossimo turno, con 4 giornate di anticipo. Non le sarà sufficiente, però, vincere in casa dei calabresi. Con la Lazio che ieri sera ha sconfitto il Milan, ora dipende solo dall’Atalanta, a Reggio Emilia, con il Sassuolo. Se i bergamaschi non dovessero vincere, allora si potrà già dare via libera ai festeggiamenti per il 19° scudetto. Altrimenti, tutto rimandato alla settimana successiva. All’Inter ormai mancano solo 4 punti per tagliare il traguardo. Significa che, vincendo a Crotone, poi sarebbe sufficiente un pareggio con la Samp a San Siro. Altrimenti, i risultati inversi: un punto in Calabria e 3 con la Sampdoria".