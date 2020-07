L’Inter guarda al portafoglio: il secondo posto vale oltre 5 milioni in più del terzo

Con la vittoria ottenuta ieri a San Siro contro il Napoli, l’Inter si mantiene al secondo posto. Sarà decisiva la gara di sabato contro l’Atalanta per capire chi si piazzerà subito dietro alla Juve campione. E non è solo un discorso di orgoglio, ma anche una questione economica.

“La ripartizione dei diritti tv della Serie A tiene conto per il 15% del piazzamento finale. La Juve, vincendo lo scudetto, ha già messo le mani su circa 23,4 milioni. Alla seconda ne andranno 19,4, alla terza 16,8. La quarta dovrà accontentarsi di 14,2. La classifica determina anche la divisione del market pool della Champions, anche se nel triennio 2018/21 vale solo il 15% del montepremi totale, meno che in passato. All’Italia spettano in tutto 51,5 milioni, divisi per metà in base al numero delle partite che saranno giocate nella prossima edizione della coppa e per l’altra metà in base alla posizione ottenuta in questo campionato. La Juve partirà da 10,3 milioni garantiti, la seconda avrà 7,7 milioni, la terza 5,1 e la quarta 2,6. Insomma, fra secondo e terzo posto ballano subito oltre 5 milioni. Da mettere in cassa e da togliere a un’avversaria diretta”, spiega Repubblica.