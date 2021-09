CdS – Inter, sogno 2ª stella con quest’attacco: “Segnali chiari al campionato”

L'analisi del quotidiano sulla vittoria per 3-1 in rimonta dei nerazzurri contro la Fiorentina di Italiano

L’Inter “con un attacco così può sognare la seconda stella” . Lo scrive il Corriere dello Sport, che analizza la prestazione della squadra allenata da Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Una vittoria per 3-1 che proietta i nerazzurri in testa in solitaria alla classifica in attesa degli impegni di Milan (oggi) e Napoli (domani).

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sulla prova dell’Inter: “Non è bastata una mezzora di grande Fiorentina per infliggere a Inzaghi la prima sconfitta in Serie A da allenatore dell'Inter. Come successo a Verona alla seconda giornata, i nerazzurri sono “risorti” dopo essere andati sotto 1-0 e hanno vinto nella ripresa firmando 3 reti, 2 nell'arco di 180 secondi, che hanno tramortito i padroni di casa. Per una notte Handanovic e compagni si sono ripresi il primo posto solitario in classifica e hanno lanciato un messaggio importante su un campo difficile, di fronte a un'avversaria che gioca bene ed era reduce da tre affermazioni filate. I campioni d'Italia, che hanno il miglior attacco del torneo (18 centri, eguagliato il record del club dopo 5 turni; 6 di testa) e possono vantare già 11 marcatori diversi, hanno mostrato una tenuta mentale importante e non sono mai usciti dal match: hanno atteso soffrendo e si sono presi i tre punti quando la Viola era appassita dalla stanchezza. Un atteggiamento da grande squadra.