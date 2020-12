Inter, serve un segnale forte da tanti giocatori. Conte vuole di più da un giocatore su cui punta tanto

Se l’Inter non si potrà più permettere di essere Lukaku dipendente, ma servirà un apporto migliore da parte di tutti, soprattutto in zona gol. Per puntare allo scudetto, l’Inter dovrà essere più convinta e gli uomini più rappresentativi dovranno tornare a essere decisivi.

“Ci sono diversi ottimi giocatori che devono dare un segnale forte. È il caso – per dire – di Stefan de Vrij, l’uomo su cui Conte punta tantissimo per far decollare il suo progetto tattico. A differenza della scorsa stagione, però, De Vrij sta prendendo meno iniziative in fase di impostazione, da regista aggiunto. In questi primi mesi è sembrato più volte bloccato, limitato al compitino, ma Stefan può e deve fare di più. Dietro il rientro di Skriniar ha ridato vecchie certezze: blindare la porta continuerà ad essere elemento imprescindibile nell’assalto al vertice”, spiega La Gazzetta dello Sport.