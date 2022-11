CdS – Inter, l’unico possibile segnale di svolta non può arrivare stasera

Che all'Inter serva una vittoria per invertire la rotta è fuori discussione. Ma quella di stasera non basterebbe a dare un vero segnale di reazione. Il motivo? Lo sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "La vera reazione dunque deve arrivare a Bergamo, contro l’Atalanta, in quello che è da considerare uno scontro diretto. Finora la banda di Inzaghi li ha sempre persi. Insomma, prendere i 3 punti contro gli uomini di Gasperini sarebbe l’unico possibile segnale di svolta. Di contro, lasciare per strada ancora qualcosa farebbe sprofondare ulteriormente nella depressione l’ambiente, trasformando la pausa per il Mondiale in una sorta di lungo processo. Fare bottino pieno in queste ultime due partite, peraltro, sarebbe ossigeno puro anche per quello che ora è diventato l’obiettivo prioritario della stagione, vale a dire guadagnarsi almeno un posto nella prossima Champions".