CorSera – Inter, punto da non buttare. Ma c’è una strana sensazione di disagio

I nerazzurri tornano con un pareggio per 0-0 cotro lo Shakhtar Donetsk, il terzo consecutivo contro gli ucraini

"Sciupona e sparagnina. L’Inter di Champions è una contraddizione, gira al minimo e si porta via dal campo dello Shakhtar un punto sofferto, non da buttare. La classifica del girone lascia aperte le porte a tutti, ma il terzo 0-0 consecutivo contro gli ucraini, fotocopia dei due della passata stagione, consegna una strana sensazione di disagio. La squadra di Inzaghi alla fine conta quattro occasioni pulite sprecate, in una partita non brillante, in cui spesso è stata messa sotto da un avversario vivace, incapace di sfondare per mancanza di un centravanti. In campionato l’Inter è una macchina da gol e ha il miglior attacco, in Champions non è riuscita ancora a segnare".