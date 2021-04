Inter, c’è una sensazione inevitabile: “Mentre le altre arrancano, il gruppo di Conte…”

I nerazzurri affrontano il Sassuolo, alla ricerca dell'ennesimo risultato utile. Rivista Undici ha analizzato la crescita del gruppo di Conte: ecco quali sensazioni ci sono.

Le vittorie consecutive non sono quasi mai un caso, soprattutto se coincidono con archi temporali lunghi nei quali la squadra subisce poco o niente. Un segno di maturità. Un segno di ambizione. Ne è convinta anche Rivista Undici, che a proposito dei nerazzurri sottolinea: "La vittoria dell'Inter a Bologna è una sentenza non scritta sul destino della Serie A 2020/21. Non per il risultato, o almeno non solo. Non per la classifica determinata dallo 0-1 del Dall'Ara e dagli altri risultati di giornata, quella è certamente importante ma non è la cosa più significativa. Il punto è che la squadra di Conte, per l'ennesima volta da un tempo infinito a questa parte, ha dato l'impressione di non poter mai perdere il controllo del proprio destino".