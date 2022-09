Inter, tra Roma e Barça: le sensazioni sui recuperi di Lukaku e Calhanoglu

“A partire dal percorso di recupero di Lukaku e Calhanoglu, che sono tornati ad allenarsi in campo in un Suning Training Center quasi deserto. Sono infatti quindici i giocatori interisti convocati dalle proprie nazionali. Alla Pinetina si lavora per fare in modo che il centravanti belga e il centrocampista turco siano al massimo della forma per le sfide a San Siro contro la Roma in campionato, il 1 di ottobre, e il Barcellona in Champions, tre giorni più tardi”, si legge. Ecco dunque le sensazioni sui recuperi degli infortunati di casa Inter.