CdS – Inter, si rivede Sensi in gruppo. Attesi oggi i nazionali europei tranne…

Le ultime sull'Inter, che prepara la sfida di campionato contro la Lazio in programma sabato, da Appiano Gentile

Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri c'erano anche i nazionali italiani Barella , Bastoni e Dimarco . I primi due hanno svolto un allenamento personalizzato mentre l'ex Verona si è allenato con il resto del gruppo.

Oggi sono attesi tutti gli altri nazionali europei, fatta eccezione per Edin Dzeko , che rientra domani alla Pinetina.

Buone notizie per Inzaghi: Stefano Sensi è tornato parzialmente in gruppo. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale è sulla via del recupero dopo la distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Secondo il Corriere dello Sport difficilmente potrà essere impiegato contro la Lazio, mentre potrebbe essere a disposizione nelle sfide successive.