Inter, oggi la ripresa ad Appiano: occhi puntati su Sensi, in testa un obiettivo

Il centrocampista nerazzurro prosegue nel suo programma di recupero dopo l'ultimo infortunio rimediato contro la Sampdoria

Riprendono oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile per i calciatori dell'Inter non convocati in Nazionale. Come scrive Tuttosport, occhi puntati su Stefano Sensi, che prosegue nel suo percorso di recupero: "Oggi pomeriggio, chi non è stato convocato in nazionale, riprenderà a lavorare alla Pinetina. Saranno pochi i giocatori presenti, visto che sono ben 15 quelli chiamati dalle rispettive selezioni. Insieme ai tre portieri, ad allenarsi ci saranno Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Gagliardini e Satriano. Sensi sta recuperando dall'ultimo ko, l'obiettivo è tornare per la sfida con la Lazio".