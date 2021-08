Parma-Inter, Sensi: “Contenti per la vittoria e per il ritorno dei tifosi allo stadio”

Il centrocampista ha scritto un post dedicato all'amichevole ma anche ai sostenitori presenti al Tardini

C'era anche Stefano Sensi tra i giocatori che hanno giocato da titolari l'amichevole dell'Inter contro il Parma al Tardini. Inzaghilo ha schierato vicino a Brozovic e Barella. Lui sta cercando di trovare la continuità che gli è mancata finora in nerazzurro e di dire la sua da protagonista nella prossima stagione. Dopo la vittoria per due a zero il calciatore ha pubblicato le foto dalla gara sui social e ha scritto in un post: "Vittoria! Ma soprattutto felici di rivedere i tifosi allo stadio". Quelli nerazzurri hanno appoggiato la squadra, ma non la proprietà. Tirava aria di contestazione dopo il sì alla cessione di Lukaku.