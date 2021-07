Inter, Sensi si allena col paracadute. Nainggolan lo prende in giro: “Quasi…”

Il giocatore nerazzurro ha lavorato come gli altri compagni su forza e resistenza e il belga, che si allena con lui ad Appiano, ha scherzato con lui sui social

Ieri l'Inter si è allenata alla Pinetina e Simone Inzaghi ha lavorato su forza, resistenza e velocità con l'aiuto dei paracadute da allenamento. Sensi ha lavorato come i compagni. Lavora per riprendersi un posto dopo un'annata complicata a causa degli infortuni che gli hanno fatto perdere anche la possibilità di giocare l'Europeo. Smaltita la delusione, Stefano ora dà il massimo per convincere il tecnico a puntare su di lui.

Anche il centrocampista nerazzurro ieri ha lavorato con i paracadute legati tramite una cintura alla pancia e ha postato la foto sui social con un missile a dire 'si vola' e i pallini nerazzurri. Nainggolan lo ha preso in giro per le sue dimensioni non proprio da gigante e ha fatto sorridere il giocatore: "Quasi volavi via".