GdS – Inter, Sensi suda ad Appiano: l’idea di Inzaghi. Con i nuovi metodi…

Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha saltato Euro 2020 per un problema fisico: l'obiettivo di Inzaghi è recuperarlo

Potevi essere a Wembley per la finale di Euro 2020 con l'Italia contro l'Inghilterra e invece sarà nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile a sudare. Stefano Sensi ha perso gli Europei per un'elongazione all'adduttore della coscia destra e ora sta lavorando per recuperare e farsi trovare pronto all'inizio della nuova stagione.