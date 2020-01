Inter, Sensi torna titolare dopo 3 mesi: contro l’Atalanta si rivede Godin, Vecino…

Ultima giornata del girone di andata di Serie A: l’Inter di Antonio Conte si gioca il titolo di campione d’inverno contro l’Atalanta. Assenti per squalifica Barella e Skriniar, il tecnico nerazzurro è pronto a rilanciare dal primo minuto Sensi e Godin. Così scrive Tuttosport:

“La prima stagionale senza Skriniar (squalificato come Barella), ma anche la gara che, a meno di sorprese, dovrebbe rilanciare fra i titolari Sensi a distanza di tre mesi dall’ultima occasione. Stasera l’Inter contro l’Atalanta si gioca il titolo di campione d’inverno davanti a circa 70mila spettatori e Conte dovrà far fronte a una piccola emergenza a centrocampo: Barella è out, mentre Vecino, convocato, non è al top. Certo del posto Brozovic, l’ex Gagliardini dovrebbe essere la mezzala destra e il citato Sensi la mezzala sinistra. L’ex Sassuolo non gioca dal primo minuto dal 6 ottobre, quando si infortunò all’adduttore della gamba destra dopo mezzora con la Juventus. Da quel momento è iniziato un calvario lungo tre mesi: Sensi era rientrato senza fortuna a Dortmund il 5 novembre (22 minuti), poi si è rivisto nei finali di match contro Genoa e Napoli. Stasera la grande occasione di rilancio. Come detto, poi, il tecnico pugliese dovrà rinunciare per la prima volta in quest’annata a Skriniar, finora sempre titolare e mai sostituito sia in campionato che in Champions. Al suo posto tornerà titolare Godin, chiamato a fermare il Papu Gomez, mentre sul centrosinistra verrà così confermato Bastoni. Indisponile D’Ambrosio, ancora fuori dai convocati Asamoah“.