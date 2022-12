Inter, senti Maietta: “Parisi? Puoi sempre contarci, dà qualità e quantità”

Le parole dell'ex Empoli: "In questi due anni si è confermato ai suoi livelli: quando sei in campo, puoi sempre contare su di lui"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Domenico Maietta, ex calciatore, ha parlato così di Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli che piace molto anche all'Inter: "Parisi, si sa, sono tre anni che sta facendo veramente bene: è arrivato a Empoli da sconosciuto, si è guadagnato subito la titolarità. Quando c'ero io, il ruolo di terzino sinistro se lo giocavano Terzic e Parisi, quindi eravamo mezzi bene. In questi due anni si è confermato ai suoi livelli: quando sei in campo, puoi sempre contare su di lui perché ti dà qualità e quantità. Stiamo parlando di un ragazzo giovane che adesso è stato chiamato anche in Nazionale".