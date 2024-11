Rientrato dal ritiro della Turchia, Calhanoglu si sottoporrà a ulteriori accertamenti, ma la sua presenza per la sfida di sabato col Verona è in grande dubbio. Inzaghi non vuole rischiarlo e probabilmente lo terrà a riposo in vista della Champions di martedì col Lipsia.

Senza Calhanoglu, in regia chi ci va? Alla ripresa del campionato, Simone Inzaghi dovrà forzatamente rinunciare al turco, uscito preoccupato dalla sfida di Nations League contro il Galles. Gli esami, però, hanno rassicurato tutti: non c'è lesione. Per precauzione, però, Calha sabato a Verona non giocherà. E il tecnico nerazzurro dovrà valutare chi impiegare nella posizione del turco, pensiero che non più tardi di poche settimane fa gli aveva causato parecchi grattacapi. Le opzioni sono di fatto le stesse: il naturale sostituto Asllani o uno dei due adattati, Barella e Zielinski?", sottolinea Gazzetta.it.