Inter, Serena e il primo giorno di ritiro: “Ero a disagio. Ho rotto il ghiaccio così”

Tramite il proprio profilo Twitter, Aldo Serena, ex centravanti dell'Inter, ha raccontato il suo primo giorno di ritiro in maglia nerazzurra, svelando questo simpatico aneddoto: "Era un dopocena di mezza estate del 1978 ad Appiano Gentile. Primo giorno di ritiro. Avevo 18 anni, non conoscevo nessuno e mi sentivo a disagio. Malik (Marini) poi ha preso la chitarra e si è messo a cantare “Luci a San Siro”. Ho fatto un sorriso, mi sono avvicinato e ho rotto il ghiaccio".