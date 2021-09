Inter, in sette scesi in campo stasera con le nazionali: il report nel dettaglio

Diversi calciatori nerazzurri in campo con le rispettive nazionali nelle gare di qualificazione al Mondiale 2022

Sono ben sette i calciatori dell'Inter scesi in campo questa sera in giro per il mondo con le rispettive nazionali per gare di qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar. In gol Edin Dzeko con la Bosnia nel match pareggiato per 1-1 in Francia. Questo l'elenco nel dettaglio: