Tuttosport: “Inter, settimana prossima chiuso il finanziamento: ecco la cifra”

Secondo il quotidiano, la prossima settimana dovrebbe essere chiusa la trattativa per il finanziamento: i dettagli

E' ancora tutto da scrivere il futuro dell'Inter a livello societario. Ma, secondo Tuttosport, a breve si potrà avere una quadro più chiaro della situazione, considerati gli imminenti incontri tra la proprietà e l'area tecnica e la chiusura per il finanziamento che servirà per saldare le pendenze: "Tutto passerà dal piano che Zhang spiegherà a dirigenti e Conte: la prossima settimana verrà chiuso il finanziamento da 250/300 milioni - Oaktree Capital favorito su Bain Capital - che porterà denaro fresco, utile alla società per rispettare le scadenze fissate per il 31 maggio e 30 giugno, poi si conoscerà la verità. E il destino dell'Inter", scrive il quotidiano.