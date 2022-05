Nuovo Settlement Agreement per l’Inter? “Ecco come hanno reagito da Viale Liberazione”

L'Inter, nella relazione post-bilancio, ha comunicato che firmerà un Settlement Agreement con l'UEFA per i prossimi anni

Nella relazione, inoltre, è specificato che l'Inter firmerà un Settlement Agreement con l'UEFA. "Non si tratterebbe di un Settlement agreement stile 2015-2019, che prevedeva una serie di paletti e limitazioni anche pesanti per l'operatività. Ora, invece, verrebbe imposto l’obbligo a rispettare alcuni valori economico finanziari per i prossimi anni, pena sanzioni finanziarie. Dai vertici di viale Liberazione, comunque, non trapela particolare preoccupazione, visto che certi problemi riguarda la maggioranza dei club europei, alle prese con la crisi dovuta al Covid", spiega il Corriere dello Sport.