L’Inter sfiorata, l’anticipo del Palermo, la rinascita al Milan: i retroscena su Kjaer

Una delle chiavi della stagione fin qui al di sopra delle aspettative del Milan è Simon Kjaer: arrivato in rossonero lo scorso gennaio, il difensore danese si è ben presto rivelato elemento imprescindibile per Pioli, ritornando ai fasti di inizio carriera, quando impressionò a nemmeno 20 anni con la maglia del Palermo. A quel tempo, tuttavia, avrebbe potuto fare le fortune dell’altra squadra di Milano: l’Inter.

Rino Foschi, ex direttore sportivo rosanero, racconta un retroscena risalente al 2008 a Grand Hotel Calciomercato: “Con le relazioni in mano dei miei osservatori sono andato a prenderlo a casa sua. C’erano altre squadre interessate a lui, per questo sono andato personalmente in Danimarca. Sono stato due giorni a trattare con i presidenti del club, da due milioni di euro ne volevano quattro. C’era l’Inter su di lui, è stata un’operazione fatta velocemente“.