Inter, sfuma Luiz Felipe: accordo con la Lazio per il rinnovo a un passo

Si complica la pista che porta al difensore italo-brasiliano: accordo vicinissimo con la Lazio per il prolungamento

Luiz Felipe è pronto a dire sì alla Lazio. Si registrano passi in avanti importanti nella trattativa per il prolungamento del contratto. Il difensore, convocato da Mancini per lo stage della Nazionale, si allontana dall'Inter, che ha studiato la situazione e valutato l'ingaggio a parametro zero.