Inter, sfumato il colpo grosso in difesa. Non solo Milenkovic: Zanetti sponsorizza…

Tutti i nomi in orbita Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione: sfumato un grande sogno

Alessandro De Felice

L'Inter monitora il mercato alla ricerca del possibile sostituto di Stefan De Vrij, sul piede di partenza in vista della prossima estate. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare i nerazzurri nel prossimo mercato.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nel mirino del club di viale della Liberazione c'è Nikola Milenkovic, avversario in campo domani sera nella sfida contro la Fiorentina. Quello del serbo non è l'unico profilo seguito dai nerazzurri. Il quotidiano rivela il sogno sfumato: "I nerazzurri avevano sperato nel colpo grosso Christensen in scadenza col Chelsea, ma il danese si è promesso al Barça".

In Italia, i calciatori seguiti sono due: "Le antenne sono sempre tese su Luiz Felipe: non è ancora definitivamente diretto al Betis e riabbraccerebbe volentieri il vecchio maestro Inzaghi. Mattia Viti dell’Empoli è il baby per un investimento sul futuro".

Attenzione anche al nome di Marcos Senesi, sponsorizzato dal suo connazionale Zanetti: "Ma qualche chance rimane anche per il 24enne argentino del Feyenoord, scadenza 2023: il talento di passaporto italiano ha molti estimatori in Europa ma uno sponsor potentissimo a Milano, il vicepresidente Javier Zanetti".